В Новокузнецке появится набережная, закрытие молочных кухонь - события 10 января время назад

Сегодня в рубрике "Время назад" мы вспомним ещё раз события, о которых novokuznetsk.su рассказывал 10 января в разные годы.

В этот день в 2014 году был объявлен победитель аукциона на право аренды земельного участка на улице Транспортная. Победителем была признана компания "Лента". На этом участке теперь уже работает гипермаркет этой сети и завершается строительство набережной, окончание которого намечено на этот год.

Добавим, участок обошёлся "Ленте" в 168 миллионов рублей.

10 января 2015 года мы поделились с читателями мнением блогера Андрея Полухина о том, какие преобразования необходимы Новокузнецку накануне выборов губернатора. В их числе было завершение Южного въезда, продолжение ремонта фасадов, реконструкция культурных объектов и создание опорного вуза в городе. Сегодня с места сдвинулся лишь пункт о реконструкции культурных объектов - Кузнецкая крепость, "Коммунар", ДК "Алюминщик" и музей Достоевского попали в программу 400-летия Новокузнецка.

В прошлом году 10 января мы продолжили освещать проблему Новокузнецка с молочными кухнями, которые были закрыты 1 января 2016 года.