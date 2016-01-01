Новокузнецкие хоккеисты снова массово отравились

Накануне пресс-служба ХК "Металлург" сообщила, что 12 хоккеистов и массажист команды "Кузнецкие медведи" оказались в больнице с подозрением на острый гастроэнтерит. Это случилось в Тюмени после матчей против местной команды.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный тренер «Кузнецких Медведей» Александр Китов:

— Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать «скорую помощь». По состоянию на 17:00 по новокузнецкому времени госпитализировано 12 хоккеистов, администратор и массажист команды. Не исключено, что 4-5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи. В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты. Недавно вот разговаривал с Андреем Караваевым, который также находится в стационаре — понятно, что пацанам тяжело, переживают. Сами понимаете, находиться в больнице — в этом, мягко говоря, мало приятного. Но ребятам созданы сейчас все условия, предоставлено необходимое питание — все то, что нужно для скорейшего выздоровления.

После того, как состояние здоровья хоккеистов и персонала «Кузнецких Медведей» стабилизируется, они вернутся в Новокузнецк. Матчи в Ханты-Мансийске, запланированные на 10 и 11 января, возможно будут перенесены на другие даты. Хоккейный клуб «Металлург» уже отправил соответствующее письмо в лигу.

Напомним, аналогичный случай с командой уже был два года назад в Ханты-Мансийске.

novokuznetsk.su

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