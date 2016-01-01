Старейшей жительнице Новокузнецка исполнилось 112 лет

Накануне старейшая жительница Кузбасса новокузнечанка Евдокия Тимофеевна Третейкина отметила своё 112-летие.

Она родилась в 1905 году в Белоруссии, а в Новокузнецк приехала вслед за младшим сыном. 20 лет Евдокия Тимофеевна отработала санитаркой на городской дезостанции.

У неё трое детей, шестеро внуков, семь правнуков и восемь праправнуков.