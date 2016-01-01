Старейшей жительнице Новокузнецка исполнилось 112 лет

Она родилась в 1905 году в Белоруссии, а в Новокузнецк приехала вслед за младшим сыном. 20 лет Евдокия Тимофеевна отработала санитаркой на городской дезостанции.
У неё трое детей, шестеро внуков, семь правнуков и восемь праправнуков.
За добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и премиями. Кроме того, Евдокия Тимофеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ей присвоено звание Ветерана труда.
Преодолевать жизненные трудности Евдокии Тимофеевне помогает активный образ жизни, который она ведет с молодости, а также жизнелюбие и оптимизм.
Накануне администрация города поздравила долгожительницу цветами и подарками.