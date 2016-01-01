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Новость от 10 Января 2017

Старейшей жительнице Новокузнецка исполнилось 112 лет

Накануне старейшая жительница Кузбасса новокузнечанка Евдокия Тимофеевна Третейкина отметила своё 112-летие.

Она родилась в 1905 году в Белоруссии, а в Новокузнецк приехала вслед за младшим сыном. 20 лет Евдокия Тимофеевна  отработала санитаркой на городской дезостанции.

У неё трое детей, шестеро внуков, семь правнуков и восемь праправнуков.

За добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и премиями. Кроме того, Евдокия Тимофеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ей присвоено звание Ветерана труда.

Преодолевать жизненные трудности Евдокии Тимофеевне помогает активный образ жизни, который она ведет с молодости, а также жизнелюбие и оптимизм.

Накануне администрация города поздравила долгожительницу цветами и подарками.

novokuznetsk.su

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