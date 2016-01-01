Благодаря Novokuznetsk.su оперативно починили крышу поликлиники

На прошлой неделе Городская электронная газета Novokuznetsk.su рассказала о ЧП. Наш читатель сообщил о поликлинике, что находится в Новокузнецке на Зыряновской, 68, где под тяжестью снега проломилась крыша.

Благодаря нашей публикации, в кратчайшие сроки крышу починили и убрали весь снег.