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Новость от 10 Января 2017

Возле ТРЦ «Глобус» развернулась настоящая борьба за парковочные места

В редакцию Городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло сообщение от горожанина, который рассказал о сложной ситуации с парковочными местами в центре Новокузнецка.

«Около ТРЦ «Глобус» катастрофически не хватает парковочных мест. Раньше была бесплатная парковка, а теперь машину вообще негде оставить. Ситуацию усугубляют и коммунальщики, которые чистят только основную дорогу и оставляют остановочные карманы. Водители просто вынуждены ставить машины прямо на тротуарах и на остановках, рядом с торговым центром. Почему дорожные службы ничего не делают?» - возмущается читатель.

Напомним,  с 18 октября стоянка около ТРЦ «Глобус» стала платной. Многим водителям эти изменения пришлись не по душе.

novokuznetsk.su

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