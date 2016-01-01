Возле ТРЦ «Глобус» развернулась настоящая борьба за парковочные места

В редакцию Городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло сообщение от горожанина, который рассказал о сложной ситуации с парковочными местами в центре Новокузнецка.

«Около ТРЦ «Глобус» катастрофически не хватает парковочных мест. Раньше была бесплатная парковка, а теперь машину вообще негде оставить. Ситуацию усугубляют и коммунальщики, которые чистят только основную дорогу и оставляют остановочные карманы. Водители просто вынуждены ставить машины прямо на тротуарах и на остановках, рядом с торговым центром. Почему дорожные службы ничего не делают?» - возмущается читатель.

Напомним, с 18 октября стоянка около ТРЦ «Глобус» стала платной. Многим водителям эти изменения пришлись не по душе.