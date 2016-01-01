Кузбассовцы рассказали, почему не хотят работать

Как рассказали специалисты HeadHunter, низкая зарплата и проблемы в компании значительно снижают желание работать.

Исследователи провели опрос среди работающих кузбассовцев и выяснили, что у 53% респондентов снижается желание работать после получения низкой зарплаты. Ещё 46% говорят, что у них опускаются руки из-за несогласованности работы между подразделениями и сотрудниками компании.

Каждый третий не хочет работать из-за поведения руководителя, а также из-за неиспользования их потенциала компанией.

Только 4% респондентов отметили, что их мотивации к работе ничего не мешает.

Ещё сотрудников очень отвлекают посторонние разговоры коллег и внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения.