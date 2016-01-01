В Шерегеше в результате ДТП погиб чемпион Европы по боксу

Смертельная авария произошла в минувший понедельник. Столкновение случилось на 16 км. автодороги «Чугунаш — Шерегеш».

Водитель машины «Лада Гранта» не учёл погодных условий и попал под грузовик «Урал». В итоге погибли трое, среди них мастер спорта по боксу и чемпион Европы Денис Янкин, сообщает ВашГород.ру.

По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки водителя «Лада Гранта».

Напомним, на территории Кузбасса установилась снежная погода. Сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от дальних поездок из-за гололёда и низкой видимости на дорогах.