В Новокузнецке установили памятную доску скандальному ню-фотографу. У горожан возникли вопросы

Накануне Городская электронная газета novokuznetsk.su рассказала об установке памятной доски скандально известному ню-фотографу Оскару Графу.

Как сообщают в группе ВК «Выставка фотографий Оскара Графа», с 3 января доска красуется на фасаде дома №20 на улице Покрышкина.

Но некоторые горожане восприняли эту новость весьма холодно. У многих возник вопрос, на каких основаниях установили данную табличку?

«Так нельзя же самовольно устанавливать... установление мемориальной доски должно быть согласовано с муниципальной властью, в частности - местные депутаты должны утвердить решение. За несанкционированную установку памятного объекта могут и наказать... разве управляющая компания этого не знает, наверняка, обслуживающая организация знает об установке (прим. редакции - орфография и пунктуация – авторские)

«А за какие заслуги вы решили установить эту табличку? Я вас не осуждаю, а просто хочу узнать от самих инициаторов этого явления, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений (прим. редакции - орфография и пунктуация – авторские)», - задалась вопросом горожанка.

Как удалось выяснить журналистам novokuznetsk.su, ни главный художник города Илья Храбрый, ни комитет градостроительства, ни управление культуры не было уведомлено об установке памятной таблички.

«Мы даём разрешение на установку табличек только на домах, признанных памятником архитектуры. Так как табличка установлена на обычном доме, то нужно согласовывать либо с комитетом градостроительства, либо с жильцами дома», - уточнили в управлении культуры.