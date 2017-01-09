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Новость от 10 Января 2017

Заработок начальников ограничили доходами подчиненных

В федеральных, региональных и муниципальных организациях и предприятиях начальники и их замы, главные бухгалтера больше не смогут устанавливать себе зарплаты в десятки раз больше, чем у обычных сотрудников.

Как сообщает «Российская газета», пропорции будут определять власти в каждом конкретном случае. И если начальники будут пренебрегать новыми правилами, то их уволят. Эти меры вводятся, чтобы сократить разрыв между разными слоями населения в стране.

Отметим, эти поправки не коснутся госкомпаний, которые являются естественными монополиями ("Газпром", РЖД и др).

Напомним, уже действует законопроект, в рамках которого установлена кратность один к восьми для федеральных госпредприятий и учреждений.

«У регионалов и муниципалов таких ограничений не было. Теперь будут. Но не факт, что один к восьми. То есть если регион установил для подведомственных организаций кратность один к восьми, то, например, учредитель конкретного учреждения может сузить границы, скажем, до одного к четырем», - уточнили эксперты.

Впрочем, предусмотрены законом и исключения - более широкую вилку в зарплатах смогут позволить себе учреждения, входящие в список "уникальных". Какое именно учреждение можно считать в этом смысле уникальным, определяют власти соответствующего уровня.

 

novokuznetsk.su

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