Заработок начальников ограничили доходами подчиненных

В федеральных, региональных и муниципальных организациях и предприятиях начальники и их замы, главные бухгалтера больше не смогут устанавливать себе зарплаты в десятки раз больше, чем у обычных сотрудников.

Как сообщает «Российская газета», пропорции будут определять власти в каждом конкретном случае. И если начальники будут пренебрегать новыми правилами, то их уволят. Эти меры вводятся, чтобы сократить разрыв между разными слоями населения в стране.

Отметим, эти поправки не коснутся госкомпаний, которые являются естественными монополиями ("Газпром", РЖД и др).

Напомним, уже действует законопроект, в рамках которого установлена кратность один к восьми для федеральных госпредприятий и учреждений.