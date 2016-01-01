Мэры Новокузнецка и Кемерова завели страницы во "ВКонтакте"

Глава Кемерова Илья Середюк завёл официальную страницу во "ВКонтакте", сообщил сегодня "ВашГород.ру". Накануне появился первый пост, посвящённый итогам работы городских служб и планам на будущий день.

Во втором сообщении рассказывается о строительных итогах года в Кемерове. Сейчас у Ильи Середюка уже более 360 подписчиков.

Мы поинтересовались в пресс-службе администрации Новокузнецка, есть ли аналогичная страница у Сергея Кузнецова. Оказывается, официальная страница Сергея Кузнецова заведена в начале ноября прошлого года, а последняя информация опубликована 23 декабря. Сейчас у мэра Новокузнецка 20 подписчиков

Здесь рассказывается о городских событиях, официальных обращений от имени главы города мы не нашли.

Руководитель пресс-службы Олеся Антропова по телефону пояснила, что эта страница действительно является официальным аккаунтом Сергея Кузнецова, однако затруднилась сказать, кто именно занимается размещением информации.

"Могу только пояснить, что сотрудники пресс-службы точно не имеют к ней никакого отношения. Возможно, Сергей Николаевич сам выкладывает информацию на странице", - отметила Олеся Антропова.

Напомним, в октябре 2015 года мы рассказывали о фейковой странице Сергея Кузнецова