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ААА

Новость от 10 Января 2017

Российские миллиардеры стали ещё богаче после победы Трампа

Состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes.

По данным издания, рост обусловлен укреплением рубля и ростом стоимости российских ценных бумаг.

Например, стоимость активов главы НОВАТЭК Леонида Михельсона с 8 ноября увеличилась на 1,9 млрд долларов. И это максимальный рост для российского бизнеса. Михельсон занимает первое место в рейтинге богатейших российских предпринимателей 2016 года.

Состояние уроженца Новокузнецка, а ныне главы НЛМК Владимира Лисина выросло на 1,4 млрд, пишет "РИА Новости".

Кроме того, существенно выросло состояние руководителя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова — на 1,6 миллиарда долларов.

При этом, как отмечает Forbes, если состояние американских миллиардеров после победы Трампа на выборах увеличилось в среднем на 2,8 процента, то наиболее состоятельные россияне стали богаче в среднем на 7,1 процента.

novokuznetsk.su

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