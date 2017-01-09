Российские миллиардеры стали ещё богаче после победы Трампа

Например, стоимость активов главы НОВАТЭК Леонида Михельсона с 8 ноября увеличилась на 1,9 млрд долларов. И это максимальный рост для российского бизнеса. Михельсон занимает первое место в рейтинге богатейших российских предпринимателей 2016 года.

Состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes .

Кроме того, существенно выросло состояние руководителя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова — на 1,6 миллиарда долларов.

При этом, как отмечает Forbes, если состояние американских миллиардеров после победы Трампа на выборах увеличилось в среднем на 2,8 процента, то наиболее состоятельные россияне стали богаче в среднем на 7,1 процента.

novokuznetsk.su

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