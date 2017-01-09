Российские миллиардеры стали ещё богаче после победы Трампа

Состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes.
По данным издания, рост обусловлен укреплением рубля и ростом стоимости российских ценных бумаг.
Например, стоимость активов главы НОВАТЭК Леонида Михельсона с 8 ноября увеличилась на 1,9 млрд долларов. И это максимальный рост для российского бизнеса. Михельсон занимает первое место в рейтинге богатейших российских предпринимателей 2016 года.
Состояние уроженца Новокузнецка, а ныне главы НЛМК Владимира Лисина выросло на 1,4 млрд, пишет "РИА Новости".