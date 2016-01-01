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Новость от 10 Января 2017

Маленькой новокузнечанке привезли уникальный протез из Сколково

Благодаря российским учёным, шестилетняя Мария Шурыгина получила уникальный протез, который ей заменит пальцы на правой руке.

Девочка в три с половиной года лишилась четырёх пальчиков, поэтому она вынуждена была сменить несколько протезов за свою недолгую жизнь.

Как сообщают на 10 канале, всекомплектующие для высокотехнологичного механизма привезли из московского Сколково и собрали в Новокузнецке.  Теперь Маша сможет наравне с другими пойти в школу и осваивать письмо.

Отметим, протез будет расти вместе с девочкой – медики будут дополнять и изменять по мере развития руки.

В  Кузбассе средствами реабилитации уже обеспечены почти 3,5 тыс. подростков. В 2017 году на помощь детям-инвалидам выделены более 110 млн рублей.

novokuznetsk.su

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