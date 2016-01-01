В Новокузнецке скорая помощь не доехала до пациента, застряв в снежной каше

В Новокузнецке медики не смогли оказать оперативную помощь пациенту из-за плохо очищенных дорог.

Карета скорой помощи застряла в снежной каше на улице Карьерной около дома №12, хотя врачей ждали в доме №39, сообщает ВашГород.ру

«Дороги не чистятся вообще. Мы с соседями сами нанимаем трактор. Нам говорят, что вас на балансе города просто не существует. За что мы тогда платим налоги?», – рассказала Ирина Закорецкая.

Жители уже сейчас беспокоятся, что из-за обильных снегопадов весной частный сектор «поплывёт».