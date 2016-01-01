RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 10 Января 2017

В Новокузнецке скорая помощь не доехала до пациента, застряв в снежной каше

В Новокузнецке медики не смогли оказать оперативную помощь пациенту из-за плохо очищенных дорог.

Карета скорой помощи застряла в снежной каше на улице Карьерной около дома №12, хотя врачей ждали в доме №39, сообщает ВашГород.ру

«Дороги не чистятся вообще. Мы с соседями сами нанимаем трактор. Нам говорят, что вас на балансе города просто не существует. За что мы тогда платим налоги?», – рассказала Ирина Закорецкая.

Жители уже сейчас беспокоятся, что из-за обильных снегопадов весной частный сектор «поплывёт».

 

 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на