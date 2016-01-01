Учёные рассказали, когда человек начинает стареть

Американские учёные провели ряд исследований и выяснили точный возраст, достигнув которого, человек начинает стареть. Как оказалось, старость начинается в 39 лет.

Именно с этого возраста человеческий организм начинает увядать – нарушаются функции опорно-двигательно аппарата, угасают умственные способности, выработка миелина (вещество, отвечающее за работоспособность нервных клеток) снижается.

Ранее учёные пришли к выводу, что если чаще целоваться с любимым человеком, то можно сохранить иммунитет и продлить молодость.