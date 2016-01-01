В Новокузнецке дворы утопают в снегу и мусоре

В редакцию Городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло письмо от возмущённой горожанки. По её словам, двор её дома буквально утопает в снегу и мусоре.

«Обильные снегопады превратили наш двор (дома № 11 и 9 на улице Чекалина) в одну большую полосу препятствий. Машины проехать не могут. Снег никто не убирает. К тому же мы утопаем в мусоре. Его вывозят, но всё, что накидали вокруг, остаётся. Такую плачевную ситуацию мы наблюдаем уже не первый месяц. Ходила в администрацию, там сказали, что дом ветхий, под снос, поэтому ремонт не будут делать, да и обслуживать могут только по мере необходимости», - жалуется горожанка.

Жильцы этих домов даже боятся выйти на улицу, так как с крыш свисают огромные сосульки, которые никто не убирает.