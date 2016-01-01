Сюрприз для родителей: В Новокузнецке ужесточили правила посещения детских садов

За несколько дней до наступления 2017 года депутаты горсовета приняли решение об изменении платы родителей за посещение детьми муниципальных детских садов. И о некоторых особенностях родители до сих пор не в курсе. А между тем правила пребывания детей в детском саду ужесточились.

С 1 февраля 2017 года родительская плата составит 2200 рублей в месяц независимо от категории садика. Кроме садов №123 и 274, где плата составит 2000 рублей. При этом норматив затрат за присмотр и уход за детьми на одного ребёнка устанавливается в размере 5448 рублей 14 копеек в месяц.

Как уточняется в документе, родительская плата направляется образовательными организациями:

на приобретение продуктов питания в размере 85%;

на организацию комплекса мер по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены, на оплату прохождения медицинского осмотра работниками образовательных организаций в размере 15%.

А если ребёнок не посещает сад по уважительной причине, то плата за эти дни начисляться не должна. При этом день пропуска занятий без уважительной причины будет оплачиваться по нормативу, то есть, родителям он будет обходиться более чем в два раза дороже.

Как подчеркнула на публичных слушаниях о бюджете председатель комитета образования и науки Юлия Соловьёва, планируется, что объём поступлений за пропуски без уважительных причин составит 37,5 млн рублей в год.

Что является уважительной причиной:

болезнь ребёнка,

санаторно-курортное лечение (при наличии справки медицинской организации);

отдых ребёнка на период отпуска родителей (законных представителей) не более 75 календарных дней в год при наличии заявления одного из родителей (законного представителя);

закрытие образовательной организации на ремонтные работы, карантин и др. (при наличии приказа образовательной организации);

прохождение ребёнком реабилитации после перенесённого заболевания (при наличии выписки из стационара, справки медицинской организации, заключения врача-специалиста, направления на медицинскую реабилитацию).

Как только родители подадут в детский сад заявление о наличии уважительной причины пропусков, плата взиматься не будет. Однако перерасчёт за дни пропуска без уважительной причины сделан не будет.