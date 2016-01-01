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ААА

Новость от 11 Января 2017

Аман Тулеев не захотел быть "Народным героем Кузбасса"

Подведены итоги премии "Народный герой Кузбасса", проводимой по инициативе областных депутатов. Голосованием в интернете кузбассовцы выбирали победителей в трёх номинациях "Профессионализм", "Инициатива", "Личность".

В номинации "Профессионализм" победил врач из Новокузнецка Олег Дударенко, в номинации "Инициатива" ветеран Великой Отечественной войны кемеровчанин Анатолий Терехов.

А вот лидер номинации "Личность" губернатор Аман Тулеев попросил передать премию следующему за ним спортсмену Артёму Вахитову.

Победитель в каждой номинации получит 100 тысяч рублей.

"По большому счёту если называть имя нашего народного героя, то это все вы уважаемые кузбассовцы! Шахтёры, металлурги, селяне, врачи, учителя, предприниматели, деятели культуры и спорта, все, кто честно и достойно трудится, кто душой предан нашему родному Кузбассу, кто своими достижениями прославляет наш край, нашу Россию", - сказал Аман Тулеев.

novokuznetsk.su

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