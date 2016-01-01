Аман Тулеев не захотел быть "Народным героем Кузбасса"

Подведены итоги премии "Народный герой Кузбасса", проводимой по инициативе областных депутатов. Голосованием в интернете кузбассовцы выбирали победителей в трёх номинациях "Профессионализм", "Инициатива", "Личность".
В номинации "Профессионализм" победил врач из Новокузнецка Олег Дударенко, в номинации "Инициатива" ветеран Великой Отечественной войны кемеровчанин Анатолий Терехов.
А вот лидер номинации "Личность" губернатор Аман Тулеев попросил передать премию следующему за ним спортсмену Артёму Вахитову.
Победитель в каждой номинации получит 100 тысяч рублей.