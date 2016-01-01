Аман Тулеев не захотел быть "Народным героем Кузбасса"

" По большому счёту если называть имя нашего народного героя, то это все вы уважаемые кузбассовцы! Шахтёры, металлурги, селяне, врачи, учителя, предприниматели, деятели культуры и спорта, все, кто честно и достойно трудится, кто душой предан нашему родному Кузбассу, кто своими достижениями прославляет наш край, нашу Россию", - сказал Аман Тулеев.