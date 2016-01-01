"Боярышник" по-новокузнецки. Продолжение истории

Городская электронная газета novokuznetsk.su в минувший понедельник рассказала о двух точках, где продают опасный спирт - в Орджоникидзевском районе и Абашево.

Как сообщил наш читатель, суррогат продают давно, о них знает полиция, но бездействует. В подтверждение своих слов он прислал несколько видеороликов, на которых запечатлены контрольные закупки.

В этот же день представители пресс-службы УМВД России по Новокузнецку сообщили, что данные адреса уже отработаны.

«В настоящее время данные адреса находятся на контроле. Торговля спиртом там не осуществляется», - уточнили в ведомстве.

Но на этом история не закончилась. Местные активисты решили проверить информацию полицейских. И выяснилось, что опасный алкоголь по-прежнему продают в Абашево, правда, торговая точка «переехала» в другой дом.