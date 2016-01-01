Мовшин не виноват - результаты московской экспертизы

Оглашены итоги второй экспертизы по "делу Мовшина".

Московские эксперты пришли к выводу, что виноват водитель "Тойоты Премио".

Как пишет "ВашГород.ру", результаты второй экспертизы отличаются от первой. В частности, сообщается, что виноват в аварии водитель "Тойоты Премио", который поворачивал налево в тот момент, когда "Ленд Крузер" бывшего начальника областной ГИБДД Юрия Мовшина ехал по встречке.

А превышение Юрием Мовшиным разрешённой скорости движения "не находится в причинной связи с фактом столкновения".

Напомним, в резонансном ДТП, произошедшем в апреле прошлого года, погибло четверо девушек.