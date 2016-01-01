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Новость от 11 Января 2017

Мовшин не виноват - результаты московской экспертизы

Оглашены итоги второй экспертизы по "делу Мовшина".

Московские эксперты пришли к выводу, что виноват водитель "Тойоты Премио".

Как пишет "ВашГород.ру", результаты второй экспертизы отличаются от первой. В частности, сообщается, что виноват в аварии водитель "Тойоты Премио", который поворачивал налево в тот момент, когда "Ленд Крузер" бывшего начальника областной ГИБДД Юрия Мовшина ехал по встречке. 

А превышение Юрием Мовшиным разрешённой скорости движения "не находится в причинной связи с фактом столкновения".

Напомним, в резонансном ДТП, произошедшем в апреле прошлого года, погибло четверо девушек.

novokuznetsk.su

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