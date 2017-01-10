Резервный фонд России сократился почти в 4 раза

По данным Минфина РФ, на 1 января 2017 года совокупный объем Резервного фонда России составил 972,13 млрд руб.($16,03 млрд). А месяц назад денег в фонде было на 52,2% больше - 2 трлн 32,7 млрд руб.

Как уточнили в ведомстве, часть средств фонда реализовали в иностранной валюте ($6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов) за 966,90 млрд руб., и «отправили вырученные средства на единый счёт федерального бюджета».

В общей сложности за прошлый год Резервный фонд сократился почти в 4 раза - с 3 трлн 640,57 млрд руб. на 1 января 2016 года.

По прогнозам экспертов, в конце 2017 года в фонде останется чуть больше 1 трлн руб., сообщает Росбалт.