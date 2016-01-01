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Новость от 11 Января 2017

Эксперты рассказали, какие продукты подорожали сильнее всего за год

За минувший 2016 год многие продукты значительно подорожали. Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на данные Росстата, в цене прибавили молочные продукты, рыба и морепродукты.

Сразу на 21% подорожало сливочное масло, остальные молочные продукты увеличились в стоимости на 10%, рыба и морепродукты чуть меньше – на 9%.

Дороже стали крупы, алкоголь, хлебобулочные изделия и мясо.

За 2016 год минимальный набор продуктов стал «тяжелее» на 3,5%, достигнув в среднем 4 тыс. руб.

Напомним, ранее мы рассказали о товарах и услугах, которые значительно подорожают в 2017 году. 

novokuznetsk.su

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