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Новость от 11 Января 2017

В Новокузнецке снесли ещё одну незаконную постройку

В Новокузнецке на проспекте Дружбы, 45 снесли незаконную постройку. Местный предприниматель построил магазин на первом этаже жилого дома, захватив при этом часть придомовой территории.

Эти изменения он сделал без разрешения жильцов дома, поэтому суд встал на сторону горожан, обязав

«Жители обратились в суд, который признал, что постройка незаконная, и вот мы, администрация города, помогаем убирать этот объект. Администрация смогла убедить собственника, чтобы он добровольно сам исполнил решение суда», - рассказал ТВН замглавы мэра по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Андрей Федорчук.

Ранее был демонтирован пивной магазин в жилом доме на Октябрьском проспекте.

novokuznetsk.su

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