Выручка "Магнита" превысила 1 трлн рублей

За минувший год выручка «Магнита» возросла на 12,8%, достигнув 1,069 трлн руб. Гендиректор Сергей Галицкий отметил, что ожидал роста продаж в 2016 году в коридоре 14–16%, но из-за снижения спроса, прогноз не оправдал себя, сообщает газета «Ведомости».

У гипермаркетов выручка даже сократилась на 2,4%, но зато выросла на 12,7% у магазинов в шаговой доступности, и на 27% возросла у формата «семейный». При этом доходы магазинов косметики увеличились на рекордные 60,6%.

«Магазины шаговой доступности или «магазины у дома» остаются основным генератором продаж ритейлера: выручка в 2016 г. составила 790,15 млрд руб», - отметили эксперты.

Напомним, Магнит – крупнейшая розничная сеть в России. Имеет 76 филиалов, в том числе и в Кузбассе.