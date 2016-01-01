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Новость от 11 Января 2017

Чем дышали новокузнечане в декабре

Как сообщают специалисты кемеровского Гидрометцентра, в декабре 2016 года жители Новокузнецка дышали сажей, фторидом водорода, фенолом и азотом.

Во всех районах, кроме Куйбышевского, в воздухе была зарегистрирована высокая концентрация фторида водорода (максимальная концентрация 3,9 ПДК).

В Центральном и Кузнецком районах было много сажи и оксида углерода (максимальная концентрация 1,9 ПДК и 1,8 ПДК соответственно).

В Центральном, Орджоникидзевском и Кузнецком районах зарегистрирован повышенный уровень загрязнения атмосферы фенолом. К тому же в атмосфере Центрального района было много диоксида азота. 

novokuznetsk.su

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