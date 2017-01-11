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Новость от 12 Января 2017

В России начнут экологическую реформу раньше запланированного

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, где предлагается обязать все опасные производства проходитьГосэкоэкспертизу не с 1 января 2018 года, а на полгода раньше.

Если поправки примут, то экспертизу планируемых металлургических, нефтегазовых и других опасных предприятий сделают обязательной уже с 1 июня 2017 года, сообщает Российская газета.

Пока же экологическую экспертизу обязаны проходить лишь на этапе подготовки к строительству наиболее сложных объектов (на особо охраняемых территориях, если запланировано строительство на морском шельфе и тд).

Поэтому большинство предприятий вовсе не проходят экспертизу.

Напомним, 2017 год будет годом экологии. 

novokuznetsk.su

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