Россияне отказывают себе в мясе и сахаре

По данным Росстата, с годами у россиян сильно изменились вкусовые предпочтения. Среднестатистический россиянин стал меньше есть мяса, рыбы, сахара и меньше пить молока, сообщает газета «Известия».

Как отмечают эксперты, россияне отказываются от вышеперечисленных продуктов из-за роста цен и падения реальных доходов.

«За два года (с 2013-2015 гг) россияне стали меньше есть и пить молока и молочных продуктов (на 9 кг в год на человека), мяса (- 2 кг), рыбы (- 5 кг) и сахара (- 1 кг). С одной стороны, рядовой покупатель переходит на более дешёвую продукцию, а это может нанести вред здоровью, но с другой - уменьшение в рационе сахара и увеличение овощей — это плюс», - отмечают эксперты.



