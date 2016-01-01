Кузбассовцев предупреждают о штормовом ветре и похолодании до -32С

Уже завтра, 12 января, на территории Кемеровской области температура начнёт понижаться из-за холодного атмосферного фронта. При этом поднимется ветер, порывы которого будут достигать 21 м/с. Днём до -13С, а в ночь на пятницу похолодает до -25С, местами до -32С.

13 января установится морозная погода. Днём столбик термометра покажет -22С.

Выходные дни обещают быть холодными. Средняя температура днём составит -22С, а в ночные часы до -32С.

«Высотный циклон продолжит преподносить нам небольшие осадки, но температурный режим будет формироваться за счет расположившегося у земли антициклона», - уточнили в кемеровском Гидрометцентре.

Узнать подробный прогноз погоды на неделю в Новокузнецке можно здесь.