RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 11 Января 2017

Новокузнечанин стал народным героем Кузбасса

По итогам голосования были выбраны лучшие народные герои Кузбасса. Трём победителям Аман Тулеев лично вручил премии в размере 100 тысяч рублей и медаль «Народный Герой Кузбасса», сообщает АКО.

Напомним, с помощью интернет голосования и смс-сообщений кузбассовцы выбирали героев в трёх номинациях - «Личность», «Инициатива» и «Профессионализм».

В последней номинации лучшим стал врач, завотделением хирургии детской горбольницы №4 Новокузнецка Олег Дударенко.

В номинации «Инициатива» премия вручена участнику ВОВ, полному кавалеру знака «Шахтерская слава» Анатолию Терехову.

«По итогам голосования в номинации «Личность» победил губернатор Кемеровской области, доктор политических наук, профессор Аман Тулеев. Но 10 января губернатор обратился в экспертный совет премии с просьбой передать свой титул победителя следующему за ним претенденту — Артему Вахитову, четырехкратному чемпиону мира и Европы по тайскому боксу, победителю Всемирных игр боевых искусств, многократному чемпиону России», - уточнили в ведомстве.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на