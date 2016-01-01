Новокузнечанин стал народным героем Кузбасса

По итогам голосования были выбраны лучшие народные герои Кузбасса. Трём победителям Аман Тулеев лично вручил премии в размере 100 тысяч рублей и медаль «Народный Герой Кузбасса», сообщает АКО.

Напомним, с помощью интернет голосования и смс-сообщений кузбассовцы выбирали героев в трёх номинациях - «Личность», «Инициатива» и «Профессионализм».

В последней номинации лучшим стал врач, завотделением хирургии детской горбольницы №4 Новокузнецка Олег Дударенко.

В номинации «Инициатива» премия вручена участнику ВОВ, полному кавалеру знака «Шахтерская слава» Анатолию Терехову.