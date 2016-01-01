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Новость от 12 Января 2017

Игра Pokemon Go представляет угрозу информационной и транспортной безопасности

Власти Китая, проверяя и оценивая Pokemon Go, пришли к интересным выводам. Как сообщает РТ со ссылкой на Госуправление по делам печати и телевидения КНР, данная игра может помочь развитию игровой индустрии в стране, но существует опасность угрозы " географической информационной безопасности, транспортной и личной безопасности".

Напомним, американские учёные провели ряд исследований и доказали, что данная игра опасна для здоровья, ведь игроманы чаще попадают в ДТП и сами являются одной из главных угроз для остальных участников дорожного движения. А в России установили новый дорожный знак с покемоном, чтобы предупреждать окружающих об игроманах.  

novokuznetsk.su

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