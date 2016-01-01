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Новость от 11 Января 2017

Жириновский предлагает сократить гимн России

На этот раз лидеру партии ЛДПР не нравится гимн России. Владимир Жириновский считает, что слова нужно подобрать более вдохновляющие, а сам текст сократить до четырёх куплетов. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.

"Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов — получается очень долго", - передают слова Жириновского Вести.ру.

Ранее лидер ЛДПР предлагал вовсе отказаться от нынешнего гимна и вернуть имперский гимн "Боже, царя храни". Также он хотел перенести Рождество и убрать масонские звезды, заменив их орлами.

novokuznetsk.su

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