В СибГИУ снова вводят четырёхдневку

Технических работников Института информационных технологий и автоматизированных систем СибГИУ уведомили о переводе на режим сокращённого рабочего времени с 15 марта по 14 сентября. В этот период у работников будет четырёхдневный график с дополнительным выходным в понедельник.

Отказаться от предложенных условий сотрудники могут, однако в этом случае с ними будет расторгнут существующий трудовой договор. Сообщается в документе, подписанном ректором вуза Евгением Протопоповым.

Напомним, аналогичная ситуация в вузе была в прошлом году - четырёхдневка действовала в СибГИУ с 1 июня до 30 ноября. Тогда причиной непопулярного решения стала дыра в вузовском бюджете, не исключено, что так есть и на этот раз.

Такой вот "опорный вуз".