Депутат: Суд по делу Мовшина состоится

Накануне стало известно, что повторная экспертиза, проведённая в Москве, по "делу Мовшина" показала, что бывший начальник ГИБДД Кузбасса невиновен в произошедшем.

Как подчеркнул депутат Госдумы, председатель независимой экспертной комиссии по этому громкому делу Евгений Косяненко, выводы столичных экспертов совершенно противоположны выводам первой экспертизы, которую провели кузбасские специалисты.

«В любом случае решение будет принимать суд, и он будет исследовать оба заключения на предмет их обоснованности. Я не сомневаюсь, что уголовное дело будет передано в суд, и Мовшин будет там фигурировать. Не могу предсказать вердикт суда, но полагаю, что степень вины Мовшина будет установлена. Мы будем держать на контроле расследование этого дела до передачи его в суд. И если будут проволочки, будем вынуждены подключить дополнительные меры», - цитирует слова Евгения Косяненко "Вести-Кузбасс".