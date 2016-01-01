В Новокузнецке уволили скандально известного директора школы №89

В конце прошлого года Городская электронная газета novokuznetsk.su рассказала о самовольном сносе стен в школе №89. Такое опрометчивое решение принял директор общеобразовательного учреждения Виталий Ткачев.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на слова председателя комитета образования и науки городской администрации Юлии Соловьевой, снесенные перегородки уже восстановлены, а сам Ткачёв уволен из-за многочисленных претензий со стороны учителей и родителей.

Его подозревают в грубом обращении с учителями и привлечении учащихся к труду во время образовательного процесса без согласия родителей.