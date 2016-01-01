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Новость от 12 Января 2017

В Новокузнецке уволили скандально известного директора школы №89

В конце прошлого года Городская электронная газета novokuznetsk.su рассказала о самовольном сносе стен в школе №89. Такое опрометчивое решение принял директор общеобразовательного учреждения Виталий Ткачев.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на слова председателя комитета образования и науки городской администрации Юлии Соловьевой, снесенные перегородки уже восстановлены, а сам Ткачёв уволен из-за многочисленных претензий со стороны учителей и родителей.

Его подозревают в грубом обращении с учителями и привлечении учащихся к труду во время образовательного процесса без согласия родителей.

По данному факту председателем СТОСа написано обращение в прокуратуру Заводского района. Также родительский комитет школы обратился с письмом к главе Новокузнецка и губернатору Кузбасса с просьбой разобраться в ситуации.

novokuznetsk.su

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