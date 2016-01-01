По уровню жизни Кузбасс упал на 18 пунктов, попав в последнюю десятку по стране

По данным экспертов экономического издания "Профиль", за год Кузбасс сильно сдал позиции, упав сразу на 18 пунктов по показателю уровня жизни населения не только в Сибири, но и в России. Теперь наша область занимает 75 место, войдя в последнюю десятку рейтинга.

Экономические проблемы нашего региона повлияли и на его закредитованность – размер госдолга вырос за 12 месяцев сразу на 10%, достигнув 62,259 миллиарда рублей. (на 1 января 2015 года долг был на уровне 55,938 млрд рублей).

Если Кузбасс сравнивать с соседними регионами, то Республика Алтай не потеряла своих позиций, а Новосибирская область наоборот улучшила свои показатели на несколько пунктов.

Отметим, при составлении списка эксперты руководствовались характеристикой оценки жизни в регионе - динамика реальных денежных доходов, индекс промышленного производства, индекс производства продукции сельского хозяйства, объём платных услуг населению.