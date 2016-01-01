В Кузбассе у многих сотрудников увеличится рабочий день

Если в Госдуме примут новый законопроект, то у курильщиков увеличится рабочий день. Данное предложение озвучил Минздрав России в рамках антитабачной концепции. Удлинять рабочий день или нет, будут решать в каждой компании сами работодатели, сообщает газета "Известия"

Эксперты сайта HeadHunter провели опрос и выяснили, что курильщики есть в 89% компаний Кузбасса. Поэтому многие попадают под это нововведение.

Таковых больше всего в сферах «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес» и «Транспорт, логистика». А в 18% компаний курят большая часть сотрудников.

Отметим, меньше всего подвержены этой вредной привычке учителя.

По словам респондентов, несмотря на антитабачную политику в последние годы, большинство респондентов (64%) отмечают, что доля курильщиков среди сотрудников офиса за последний год осталась без изменений. И только 17% заметили улучшение ситуаций.