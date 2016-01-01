Новокузнечан приглашают на встречу с грешными праведниками Лескова

Новокузнецкий драматический театр приглашает вас на встречу с участниками театральной Лаборатории «Грешные праведники Лескова».
Проект уже стал для Новокузнецкого драматического театра традиционным. В этом году он посвящен творчеству выдающегося русского писателя Николая Семеновича Лескова.
Формат театральной Лаборатории предполагает собой постановку эскизных спектаклей: «Загон», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник». Показы эскизов состоятся с 18 по 20 января. Художественный руководитель лаборатории -театральный критик, театровед, старший научный сотрудник Российского института искусствознания, редактор журнала «Вопросы театра», преподаватель ГИТИСа - Александр Вислов (г.Москва). В работе лаборатории также примут участие режиссёры Антон Безъязыков (г.Кемерово), Денис Кожевников (г.Санкт-Петербу
Мероприятие состоится 13 января 2017 года в 16:00 на пр.Металлургов, 28 (со служебного входа) Подробности по телефону (3843) 74-30-43.
Мероприятие состоится 13 января 2017 года в 16:00 на пр.Металлургов, 28 (со служебного входа)
Подробности по телефону (3843) 74-30-43.