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Новость от 12 Января 2017

Новокузнечан приглашают на встречу с грешными праведниками Лескова

Новокузнецкий драматический театр приглашает вас на встречу с участниками театральной Лаборатории «Грешные праведники Лескова».

Проект уже стал для Новокузнецкого драматического театра традиционным. В этом году он посвящен творчеству выдающегося русского писателя Николая Семеновича Лескова.

Формат театральной Лаборатории предполагает собой постановку эскизных спектаклей: «Загон», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник». Показы эскизов состоятся с 18 по 20 января. Художественный руководитель лаборатории -театральный критик, театровед, старший научный сотрудник Российского института искусствознания, редактор журнала «Вопросы театра», преподаватель ГИТИСа - Александр Вислов (г.Москва). В работе лаборатории также примут участие режиссёры Антон Безъязыков (г.Кемерово), Денис Кожевников (г.Санкт-Петербург), Анна Зуева (г.Новосибирска).

Зрители смогут высказать свои впечатления в обсуждениях после каждого эскиза спектакля, проголосовать по поводу целесообразности его дальнейшей доработки и включения в текущий репертуар театра.

Мероприятие состоится 13 января 2017 года в 16:00  на пр.Металлургов, 28 (со служебного входа)

Подробности по телефону (3843) 74-30-43.

Новокузнецкий драматический театр

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