Новокузнечане оказались оптимистичнее кемеровчан

Финансовый университет при правительстве России составил очередное исследование взглядов россиян на будущее.

Оказалось, что 68% новокузнечан уверены в светлом будущем, считая, что следующее поколение горожан будет жить лучше нынешнего. А вот среди кемеровчан таких - 67%. Самыми оптимистичными оказались жители Новосибирска - в столице Сибири 81% опрошенных верят, что завтра будет лучше, чем вчера.

Основными критериями хорошей жизни россияне считают качественную медицину и образование — платное и бесплатное, наличие собственного жилья, качественное и полноценное питание, интересную творческую работу.

В числе популярных ответов на вопрос, что нужно делать россиянам, чтобы жить лучше, "получать качественное образование в вузах России", "больше и лучше работать", "придерживаться высоких моральных ценностей". Эти варианты набрали более 50% ответов.

А вот о необходимость отъезда за границу за хорошей жизни сообщили только 8%, 10% считают, что для успеха неплохо бы получить образование за рубежом, 23% готовы переехать за счастьем в другой город страны.