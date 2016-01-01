Учёные объяснили феномен пятницы, 13-го

Сегодня пятница, 13 января. Многие заведомо считают этот день испорченным, готовясь к неудачам и проблемам.

Зарубежные учёные задумались над этим феноменом и решили выяснить, откуда взялся массовый страх перед 13 числом, который выпадает на пятницу.

По мнению главы департамента психологии в Корнелльском университете США Томаса Джиловича, этот страх идёт из глубины веков.

«Ещё древние римляне считали «13» числом смерти, другие уверены, что в этот день Ева попробовала запретный плод. В Священном Писании упоминается 13 ученик Спасителя – Иуда. К тому же многие помнят, что в пятницу, 13 октября 1307 года, король Франции устроил настоящую бойню, убив и замучив рыцарей ордена Тамплиеров. Поэтому люди просто привыкли бояться этого дня, наш разум выработал прочную связь: пятница, 13 – плохо, страшно, больно. При этом человек подсознательно игнорирует все те пятницы, выпадающие на 13-е число, когда ничего ужасного не происходило», - поясняет ученый.

По мнению профессора психологии из Гарварда Дэниела Вегнера, мысли людей выражаются в поступках, которые и притягивают события.