В аэропорту Новокузнецка сократился пассажиропоток из-за высоких цен на билеты

Как сообщили представители «Аэрокузбасса», в аэропорту «Спиченково» сократился пассажиропоток за минувший год. Кузбассовцы стали меньше пользоваться услугами новокузнецкого аэропорта из-за высоких тарифов на билеты.

«Сравнив статистику отправок пассажиров из нашего аэропорта и из Толмачево, оказалось, что 33% пассажиров улетают из Толмачево! Такая ситуация сложилась из-за цены билета. Но не мы же устанавливаем цену», - рассказал ТВН гендиректор ООО «Аэрокузбасс» Виктор Белозеров.

Несмотря на падение спроса, удалось сохранить все соцгарантии для сотрудников и даже ввели новые – увеличили возраст получающих пособие детей сотрудников аэропорта.

Возникшие проблемы планируется преодолеть в этом году, для этого уже разработана программа летних воздушных перевозок.

По-прежнему сохранятся два ежедневных рейса на Москву. Но летом этого года пассажиры юга Кузбасса смогут улететь ещё и в Симферополь. А также Сочи и Анапу. Причем, на Крымский полуостров, скорее всего, билеты будут продавать по субсидированным тарифам.

Кроме этого, расширится география и международных маршрутов. Весной из Новокузнецка две авиакомпании будут выполнять рейсы в турецкую Анталью, круглогодичными станут полеты в Таиланд. А вот любителям отдохнуть во Вьетнаме придется поторопиться. В марте полеты в эту страну будут прекращены. И возобновятся они только осенью этого года.