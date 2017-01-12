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Новость от 12 Января 2017

Эксперты предрекли обвал рубля по сценарию 2014 года

По мнению руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, нынешнее укрепление рубля – временное явление, после которого стоит ожидать девальвацию по сценарию конца 2014 года. Напомним, два года назад доллар пробил отметку в 80 рублей.

«Нас ждет девальвация типа конца 2014 года», -  дал прогноз Ленте.ру эксперт.

Он считает, что в этом году цена на нефть будет в районе 45 долларов.

При этом экс-министр экономики РФ Сергей Нечаев уверен, что слабый рубль и низкие цены на нефть идут на пользу, ведь иначе российские власти «не будут шевелиться».

novokuznetsk.su

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