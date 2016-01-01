Новокузнечане жалуются на заваленные снегом тротуары

Сегодня в редакцию городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло сразу несколько писем от горожан, которые жалуются на качество уборки тротуаров.
«Около дома №13 по улице Орджоникидзе идти невозможно. Дороги почистили, а весь снег свалили прямо на тротуар. О пешеходах вообще не думают!» - жалуется новокузнечанка.
«Почистить почистили, а убрать забыли, людям негде ходить (улица Металлургов, 15)», - сообщает наша читательница Мария.
Отметим, в этом году Новокузнецк буквально засыпало снегом, коммунальщики работают в круглосуточном режиме, но всё равно не успевают качественно очистить главные дороги и тротуары города.
«Если посмотреть по количеству вывозимого снега по годам, то мы увидим, что в декабре 2013 года вывезли на снегоотвалы3,47 тыс.м3 снега, а в 2015 – 67,02 тыс.м3, а в 2016 - 149,02, на 122% больше, чем годом ранее. По данным на 9 января убрано 171,06 тыс.м3 снега, что на 40% больше, чем годом ранее», - рассказала представитель УДКХ и Б Оксана Ишимцева.