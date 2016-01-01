Новокузнечане жалуются на заваленные снегом тротуары

Сегодня в редакцию городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло сразу несколько писем от горожан, которые жалуются на качество уборки тротуаров.

«Около дома №13 по улице Орджоникидзе идти невозможно. Дороги почистили, а весь снег свалили прямо на тротуар. О пешеходах вообще не думают!» - жалуется новокузнечанка. «Почистить почистили, а убрать забыли, людям негде ходить (улица Металлургов, 15)», - сообщает наша читательница Мария.

Отметим, в этом году Новокузнецк буквально засыпало снегом, коммунальщики работают в круглосуточном режиме, но всё равно не успевают качественно очистить главные дороги и тротуары города.