Специалисты рассказали, кому легче найти работу в Новокузнецке

Как рассказали специалисты Центра занятости Новокузнецка, за прошлый год наибольший спрос был отмечен в следующих сферах: в торговле и общественном питании (3,7 тыс. чел.), в строительстве (3,6 тыс. чел) в здравоохранении и образовании и др.

Традиционно, не хватает в городе рабочих рук – водителей, столяров, плотников, механиков и электриков. Эксперты отмечают, что легче всего устроиться тем безработным, которые имеют квалификацию.

Среди руководителей и специалистов больше других востребованы врачи, менеджеры, специалисты по страхованию, бухгалтеры, учителя, инженеры и др.