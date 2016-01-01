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Новость от 12 Января 2017

Названа главная причина возгорания авто

За несколько дней 2017 года на территории Новокузнецка произошло 8 пожаров, в четырех пострадали автомобили.

По данным экспертов федеральной противопожарной службы по Кемеровской области, чаще всего машины горят из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В результате таких пожаров огонь повреждает не только сами автомобили, но и гаражи, а также строения и припаркованные рядом транспортные средства.

Поэтому, чтобы защитить свой автомобиль нужно периодически проходить технический осмотр, в шаговой доступности иметь первичные средства пожаротушения (огнетушителем).

novokuznetsk.su

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