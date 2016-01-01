Куда сходить на выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

Самая тяжелая рабочая неделя подошла к концу и впереди нас ждут выходные. Поэтому редакция novokuznetsk.su спешит рассказать о самых интересных событиях в Новокузнецке.

Новогодние колядки

Сегодня пятница, 13 января – самое лучшее время для гаданий и праздничных колядок. Если хотите весело провести вечер, то загляните в фойе дворца культуры Куйбышевского района, что находится на улице Макеевская, 6а.

Там сначала пройдет игровая программа «Новогодние колядки», а потом можно остаться на дискотеку «Святочные игры». Всё самое интересное начнётся в 16.00

Культурная суббота





Если хотите интересно провести субботний день, то загляните в библиотеку им Гоголя. 14 января состоится заседание любителей клуба «Контакт», а ещё можно подискутировать с членами клуба «Диалог».

Кроме этого можно принять участие в благотворительной акции и подарить библиотеке книгу. Более подробную информацию можно на официальном сайте библиотеки.

Притяженья больше нет

А если вы хотите активно провести выходные, то можно сходить на батуты всей семьёй. Дети будут рады выпустить свою энергию, а родители могут привести в порядок своё физическое состояние.

«Прыжки на батуте в течение 10 минут позволяют сжечь столько же калорий, сколько 20-минутные занятия на беговой дорожке», - рассказал тренер батутного центра «Гравитация» Ян Новоросов.

Отметим, в Новокузнецке работают два батутных центра – «Кенгуру» в ТРЦ «Глобус» и «Гравитация».

Фильм-филь-фильм…

Советуем посмотреть французскую комедию «2+1» (12+). Этот фильм про беззаботного парня, который в один миг стал отцом. Его подруга бросила ребёнка, чтобы построить свою жизнь. И главный герой узнаёт жизнь совсем с другой стороны.

Узнать обо всех новинках вы сможете на сайтах новокузнецких кинотеатров: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».