ЗСМК получил награду за экологию

Проект модернизации ЕВРАЗ ЗСМК отмечен "Национальной экологической премией имени В. И. Вернадского в номинации "Экология города".

Как сообщается в пресс-релизе компании, на ЗСМК в течение долгих лет выводятся из эксплуатации устаревшие технологические объекты, осуществляется переход на современное оборудование, внедряются новые технологии переработки отходов. Программа составлена до 2022 года.

В 2013 году завершилась реконструкция рельсобалочного производства, годом спустя на предприяти запущен комплекс по вдуванию пылеугольного топлива в доменные печи, а в 2016 году в сталепрокатном производстве прошёл запуск современных установок по приготовлению защитного газа.