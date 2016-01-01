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Новость от 13 Января 2017

ЗСМК получил награду за экологию

Проект модернизации ЕВРАЗ ЗСМК отмечен "Национальной экологической премией имени В. И. Вернадского в номинации "Экология города".

Как сообщается в пресс-релизе компании, на ЗСМК в течение долгих лет выводятся из эксплуатации устаревшие технологические объекты, осуществляется переход на современное оборудование, внедряются новые технологии переработки отходов. Программа составлена до 2022 года.

В 2013 году завершилась реконструкция рельсобалочного производства, годом спустя на предприяти запущен комплекс по вдуванию пылеугольного топлива в доменные печи, а в 2016 году в сталепрокатном производстве прошёл запуск современных установок по приготовлению защитного газа.

"Результаты комплекса мероприятий уже благоприятно отразились на качестве атмосферного воздуха Новокузнецка и воды в главной водной артерии города – реке Томи. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 16%, объём сброса сточных вод после шламохранилища снижен на 40%. Новокузнецк вышел из десятки городов России с самой загрязнённой атмосферой.

Национальная экологическая премия – один из самых масштабных проектов Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского. Конкурсу уже 14 лет. За это время его лауреатами стали около 200 предприятий и организаций. В 2016 году в конкурсе приняли участие 247 проектов, представивших более 50 субъектов РФ. Дипломы вручались в десяти номинациях, самыми популярными стали "Экология города", "Экологические инициативы" и "Образование в интересах устойчивого развития", - сообщается в пресс-релизе компании.

novokuznetsk.su

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