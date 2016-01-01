В России заставят маркировать домашних животных с 2018 года

Уже через пару лет в России создадут единую систему идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на поручение вице-премьера Аркадия Дворковича.

Свой личный номер получат все домашние питомцы (кошки, собаки), крупный рогатый скот, а также лошади, свиньи, олени, верблюды, рыбы и даже пчёлы.

Уже со следующего года начнут маркировать лошадей, мулов, оленей, верблюдов и свиней, а с января 2019 года – кошек, собак, пушных зверей, мелкий рогатый скот и водных животных.

Как сообщают специалисты, каждому животному присвоят 15 -знаковый номер, который внесут в единую базу со всей информацией о животном.

Отметим, средства маркирования могут варьироваться: это может быть татуировка, бирка, тавро, кольцо, чип или ошейник. С вступлением в законную силу новых поправок регистрировать животное нужно будет в первые три месяца после его рождения или ввоза.