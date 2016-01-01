Россиянам увеличат пособие на погребение

В России проиндексирован предельный размер социального пособия на погребение и увеличен предельный размер стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению.

Пособие на погребение получают родственники или близкие умершего или в случае отсутствия родных специализированная служба.

В 2016 году предельный размер стоимости гарантированных услуг по погребению, которому равнялся размер пособия, составлял 5277 рублей. Индексация в прошлом году не проводилась, а в 2017 году решено её возобновить.

При этом её размер будет дополнительно определен постановлением правительства, пишет "Российская газета".

Стоимость похорон в разных регионах тоже разная. В Новокузнецке в 2016 году она составляла 6 860 рублей 46 копеек.