Новокузнечане обеспокоены: Дебошир, избивший медсестру, может избежать наказания

В редакцию SU обратилась горожанка и рассказала о состоянии медсестры, которую зверски избил пациент.

Напомним, инцидент произошёл в Заводском районе Новокузнецка. Медсестра с врачом приехали на вызов и стали оказывать первую помощь мужчине, который находился в бессознательном состоянии. Неожиданно мужчина вскочил и стал избивать медсестру. Как позже выяснилось, он был сильно пьян.

По словам нашей читательницы, пострадавшая медсестра почти оправилась от полученных травм, хоть и передвигается с трудом, опираясь на тросточку. Уже в марте планирует выйти на работу.



«Синяки зажили, переломы срослись, последствия того "рокового" вечера практически забыты, собственно, как и всё плохое. Всего полгода потребовалось этой смелой, миниатюрной женщине для того, чтобы вновь пополнить ряды людей, каждую смену спасающих чью-то жизнь. Печально получать в благодарность от минуту назад "умирающих", а именно такой вызов был принят диспетчерами, подарки, в виде тумаков и полугодового больничного листа».

Новокузнечанка уверена, что дебошир так и останется безнаказанным. И скорее всего, он отделается условным сроком.