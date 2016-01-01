Новокузнечане обеспокоены: Дебошир, избивший медсестру, может избежать наказания

В редакцию SU обратилась горожанка и рассказала о состоянии медсестры, которую зверски избил пациент.
Напомним, инцидент произошёл в Заводском районе Новокузнецка. Медсестра с врачом приехали на вызов и стали оказывать первую помощь мужчине, который находился в бессознательном состоянии. Неожиданно мужчина вскочил и стал избивать медсестру. Как позже выяснилось, он был сильно пьян.
По словам нашей читательницы, пострадавшая медсестра почти оправилась от полученных травм, хоть и передвигается с трудом, опираясь на тросточку. Уже в марте планирует выйти на работу.
«Синяки зажили, переломы срослись, последствия того "рокового" вечера практически забыты, собственно, как и всё плохое. Всего полгода потребовалось этой смелой, миниатюрной женщине для того, чтобы вновь пополнить ряды людей, каждую смену спасающих чью-то жизнь. Печально получать в благодарность от минуту назад "умирающих", а именно такой вызов был принят диспетчерами, подарки, в виде тумаков и полугодового больничного листа».
Новокузнечанка уверена, что дебошир так и останется безнаказанным. И скорее всего, он отделается условным сроком.
«25 летнему хулигану светит условный срок. т.е. он остается на свободе и безнаказанно может дальше творить "возмездие" над любым человеком над которым ему только вздумается. Будь это сотрудник муниципальной службы или обычный прохожий! Со слов нашего героя, миниатюрная Жанна зверски избивала его ногами. После чего взяв тряпку и смочив ее в вонючем аммиаке, попыталась перекрыть несчастному доступ кислорода. За что и получила жесткий отпор в виде бесчисленных ударов по голове, рукам и ногам. Ну, что ж! Самооборона! Кто ж сейчас поверит хромающей девушке с оранжевым чемоданом наперевес???(прим. редакции – орфография и пунктуация авторские)», - обеспокоена горожанка.