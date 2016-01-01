Новокузнечанка предложила вооружить бюрократов лопатами

Уже который день жители Новокузнецка жалуются на плохую уборку снега. Самая сложная ситуация сложилась во дворах и на маленьких улочках города. Наша постоянная читательница обратились в редакцию SU и предложила интересный способ борьбы со снегом.

«Надо признать, что Новокузнецк очищается от снега гораздо лучше, чем соседние города, но во дворах и на маленьких улочках ситуация аховая. Для пешеходов такое препятствие труднопреодолимое, а инвалиды вынуждены сидеть дома до весны. Отсюда предложение - дать городским бюрократам прервать свой тяжелый сидячий образ жизни и поработать на свежем воздухе. Нужно распределить ничейные въезды между бюрократами, а в награду им можно даровать дополнительный выходной, ведь есть же такие дни весной и осенью (прим. редакции – орфография и пунктуация авторские)», - предлагает новокузнечанка.

Горожанка также сообщила, что данное предложение уже отправила в виртуальную приемную главе города Сергею Кузнецову.