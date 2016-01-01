За сутки в Новокузнецке от огня пострадали два автомобиля

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, за последнее время увеличилось количество сообщений о возгорании автомобилей. За одни сутки в Новокузнецке пострадали от огня один грузовик и одна легковая машина.

Первое возгорание произошло днём 12 января. Загорелся грузовой автомобиль на автодороге Таштагол-Новокузнецк. Пожар тушили 8 человек и 2 единицы техники.

А ночью 13 января поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле на проспекте Металлургов.

«Пожар локализован в 04:04, ликвидирован в 04:05. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 8 спасателя и 2 единицы техники», - уточнили в ведомстве.

Одновременно в Новокузнецком районе было зафиксировано возгорание легкового авто. На этот раз на тушение прибыли 3 человека и 1 единица техники.

Напоминаем, накануне спасатели рассказали о причинах возгораний машин в зимний период.